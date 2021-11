$!La dura e inesperada confesión de Will Smith: “Consideré el suicidio”

Una reciente confesión del popular actor Will Smith contrasta con su eterna sonrisa y buen humor. Detrás de esa imagen no todo ha sido color de rosa. El popular actor reveló que llegó a plantearse el suicidio.

Tal y como recoge TMZ, el actor hizo esta confesión en la presentación de Will Smith: The Best Shape of My Life, una docuserie en la que el protagonista de Men In Black habla sobre cómo perdió 10 kilos en 20 semanas.

En el documental, del que ya se ha visto un avance, el actor revela algunos de los problemas de su vida: “Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”, confesó.