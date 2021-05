$!La escapada romántica de Carlos Ponce y Karina Banda en Punta Cana

El actor y cantante Carlos Ponce, y su esposa, la presentadora mexicana Karina Banda, han disfrutado de unas vacaciones románticas al este de República Dominicana, en el destino paradisiaco de Punta Cana.

La pareja celebra tres años juntos y aprovechó unos días de vacaciones en el país. Además, se casaron el año pasado.

"Me ENCANTA República Dominicana. CELEBRATING 3 yrs-años de novios con una escapadita a #PuntaCana. When your wifey is also your BFF. Aquí les comparto un recap. La pasamos de lujo", escribió el boricua desde el hotel Aqua Beach Resort Punta Cana.

"Mi marido y mi mejor amigo en una sola foto ✨⚡️ Gracias @poncecarlos1 por estos días increíbles, por tantas risas y tantas memorias... vamos por más!", escribió la reportera de "El gordo y la flaca".

Además, su visita en el país tiene otra razón.

Esta semana comenzará el rodaje de la comedia “Vienes o Voy” con la actuaciones de Carlos Ponce, Gaby Espino, Alexis Valdés, Pastora Vega, Rubén Cortada, entre otros.

El elenco estará bajo la dirección de Javier Quintas, director de series mundialmente conocidas como “La Casa de Papel”.

Se recuerda que el año pasado se casaron en secreto. Luego de tres años de noviazgo, y conviviendo en medio de la pandemia, la periodista mexicana Karina Banda y el cantante y actor boricua Carlos Ponce se dieron el "sí, acepto" en medio de la pandemia.

La boda fue muy íntima y solo participaron Sienna y Savannah, las dos hijas del cantautor y actor, el fotógrafo y la notaria.

Carlos Ponce tiene cuatro hijos y Karina aún no es madre, pero afirma que no tiene apuros en tener un hijo.

Ponce, de 48 años, y Banda, de 32, se conocieron el 31 de julio de 2018, cuando el presentador de Univision Raúl de Molina dio la noticia en su programa de El Gordo y La Flaca, donde trabajaba Banda como reportera de espectáculos.