$!La fuerte denuncia del presentador Efraín Ruales, que muchos dicen llevó a su asesinato

La policía informó que Ruales había recibido cuatro impactos de bala y aunque no aclaró el motivo del ataque sí que descartó inicialmente que se tratase de un robo tras comprobar que todas sus pertenencias estaban en el auto.

El emotivo mensaje de su prometida

Pocas horas después de su muerte, Ale Jaramillo, su bella novia y compañera, lo ha expresado en sus redes.

La conductora del programa En Contacto, recopiló una serie de bellos momentos compartidos con su gran amor y en un emotivo texto contó los planes que tenían de futuro, todavía en shock, ante la cruda realidad a la que ahora se enfrenta.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? Y que entre risas te decía que solo iban a ser dos...”, recordó con el corazón roto en mil pedazos.

“Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste: eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños? ¿Con nuestros anhelos? Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. ¿Justicia?” se preguntó.