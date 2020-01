$!La Marilyn Monroe dominicana

View this post on Instagram

Hoy me llena de mucha alegría poder compartir con ustedes lo que vengo haciendo . Hace más de un año @antoniomelenciano se acercó a mí para proponerme hacer Marilyn Monroe , Última Llamada !! Extremadamente emocionada , honrada pero con ese sustito en el estómago pues me enfrento a dos disciplina que nunca he realizado , el baile y el canto . Decidí humildemente aceptar . Teniendo claro ante todo viéndolo desde el ojo del espectador , pues he estado en el público , el compromiso que tiene un artista o actor cuando está en las tablas . Pero teniendo más claro aún el compromiso que tiene el artista con su público y el respeto que le debe al mismo . Siempre he creído que no existen imposibles , y me gusta decirlo en positivo : Todo es posible . Entonces decidí asumirlo y preparrme para este reto . Llevo casi un año entrenándome , clases de baile , canto, y preparando con mucha pasión , entrega y disciplina este personaje. Sigo con el sustito y esperando contar con el apoyo de ustedes en nuestro estreno en el mes de marzo . Más adelante les seguiré dando detalles del maravilloso equipo que me acompaña .