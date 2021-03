$!La modelo venezolana que no quiere que la relacionen con Dave Capella

“No quiero que lo mal interpreten o lo tomen para hacer un show en las redes sociales mi único comentario fue que ‘Eso de ser cierto no me sorprendería’ por lo que ya saben”, dijo en aquella ocasión mediante sus historias de Instagram.

Sergún el medio venezolano “El farandi”, la venezolana entonces quiso aclarar la situación al publicar: “Hago un paréntesis en mis historias porque hice un comentario en una publicación y bueno ya no sé cuantos comentarios lleva con respecto a lo que saben... Si fuera verdad lo lamento mucho no le deseo mal a nadie y menos si se trata de la salud o de los padres de uno incluso de ser cierto me comprometo a colaborar porque sé que significa que los padres estén pasando por una situación”.

La modelo de venezolana Gaby Vegas utilizó sus redes sociales para pedir a sus seguidores que no la involucraran más con el tema de Dave Capella. Y es que, cuando se empezó a correr el rumor de que el conductor estaba estafando a las personas en Gofundme, la artista llegó a confesar que no le sorprendía en lo absoluto que el criollo se prestara para tal delito.

Tras la muerte de Dave Capella, los usuarios en redes sociales han aprovechado la situación para reprocharle a Gaby sus acusaciones sobre el presentador. Sin embargo, la modelo se defendió diciendo que ella no le desea mal a nadie y que además no quisiera traer a memoria en este momento las razones por las que no le agradaba el conductor.

“No me alegro por lo ocurrido... nunca le deseo mal a nadie... pero dejen quieto al que está quieto, porque si hago un comunicado será para recordar mis motivos y mis razones y no creo que sea buena idea por respeto. “Así que vayan a drenar su odio para otro lado porque yo no soy culpable de absolutamente nada”, acotó.