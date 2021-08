$!La mujer con las mejillas más grandes del mundo y su brutal metamorfosis

Anastasia Pokreshchuk, la mujer que para muchos tiene las mejillas más grandes del mundo, no lo ha tenido fácil para lograr esta hazaña.

En promedio, la modelo -que también es celebridad en Instagram- ha invertido 2.000 dólares.

Además de los rellenos, también recibió tratamientos de botox para la frente, le remodelaron el mentón y la mandíbula e incluso se puso implantes en los senos.

Si bien acude a cirujanos plásticos para obtener los rellenos, la modelo cuenta que es ella misma quien se inyecta ácido hialurónico en las mejillas. ”Entiendo que se ven raras para otras personas, pero no me importa”, dijo en el programa de televisión británico This Morning en julio.

Dijo ser consciente del peligro de administrarse las inyecciones ella misma, pero aseguró que iba a la escuela de cosmética y había aprendido de los médicos. Aseguró que no se ha arrepentido de su apariencia porque le encanta el aspecto de sus mejillas.