$!La Perversa en otro “lío” judicial; disquera le hace advertencia legal

Una día antes de verse ante el juez por el caso de supuesta violencia de género por parte de Yomel el Meloso, la urbana ofreció una entrevista a Alofoke Radio donde terminó llorando.

Ella admitió que su relación con su colega “era demasiada tóxica”, pero que su intención ahora no es hacerle daño.

“La gente me tiene como una loca y no lo soy, que soy una mala y no lo soy, y nadie sabe lo que yo he vivido”, expresó.

“En verdad, las dos cosas, una parte porque en verdad, verdad, lo quiero, aunque no podamos estar juntos yo lo quiero; pero por otro lado, que la gente me coja odio sin ellos saber (lo que vivieron como pareja)”, dijo sobre las críticas que ha recibido.

Luego, este miércoles, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso presentación periódica.

“Libre gracias a Dios”, comentó el joven en sus redes sociales. Mientras La Perversa escribió: “Gracias a Dios”.

Denisse Michelle Tejada, nombre de pila de La Perversa y Cristofer Hernández, nombre real de Yomel el Meloso, han tenido una relación de pareja en medio del escándalo y las canciones. Lanzaron juntos los temas “Amor realengo” y “Cuando me besas”.

Se hicieron un gran tatuaje en cada espalda, que posteriormente ella se borró, él le pidió matrimonio, semanas después ella le lanzó el anillo, ademas de perder un embarazo, sumado a los conflictos, peleas y rumores de infidelidad, todo en menos de un año juntos.

Ella es bailarina oriunda de Villa Consuelo, Distrito Nacional, y su primer video que se hizo viral fue bailando el tema “Uno na’ ma’”.

Tras hacerse viral empezó a cobrar unos 5 mil pesos por aparecer en un video musical de un artista.