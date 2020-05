La polémica afirmación de El Pachá sobre apoyo de Robertico a Abinader: "Donde los Salcedo llegan azaran"

El apoyo de Roberto Ángel Salcedo (Robertico) a la candidatura a la presidencia de la República Dominicana de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sigue causando roncha en muchas personas.

El polémico animador de televisión Frederick Martínez (El Pachá) no ha querido quedarse fuera del debate, y ha soltado una perla que no deja bien parado al también director de cine.

Al ser entrevistado desde su casa en Nueva York para el programa De Extremo a Extremo, declaró que «los Salcedos no dan un plato de comida a nadie. Duraron 14 años en el ayuntamiento, la gente los odia. Nunca han comprado una receta, nunca han dado una medicina a nadie, nunca ha hecho nada por un artista».

Aseveró que si un «artista le confirma que los Salcedos les hicieron un favor o alguien me confirma que les dieron una receta, yo me retiro en apoyo a Gonzalo y me voy con Luis Abinader».

En palabras del animador, "donde llegan los Salcedos azaran".