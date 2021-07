$!La polémica publicación de Lápiz Conciente tras la entrevista de Mozart la Para

Tras la entrevista otorgada por el cantante de música urbana Mozart la Para con Alofoke Radio Show,, donde, entre muchas cosas aseguró que su expareja, la influencer Alexandra Hatcu, lo descuidó como hombre, al punto de no guardarle cena luego de venir de tocar fiestas, el también exponente urbano Lápiz Conciente posteó varias publicaciones que muchos aseguran iban dirigidas a su rival musical.

“Dormíamos en habitaciones diferentes. Pasaron muchas cosas, llegaba a mi casa y me encontraba con invitados que no eran de mi agrado o no eran bienvenidos de mi parte; llegaba de una presentación artística y yo tenía que hacerme fritos con salami. Estaban atendiendo a Mozart La Para, pero no a Erickson Fernández’’, comentó el cantante Mozart la Para durante la conversación.

Tras esto, el Lápiz Conciente subió un plato con la comida que Mozart supuestamente se preparaba, imagen que acompañó con el mensaje “A buen tiempo”.

Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que el cantante aprovechó lla entrevista para retomar su contienda musical con su colega.

Un documento de prensa enviado a este medio detalla que según la versión de Mozart, Alexandra “lamentablemente” se enfocaba mucho en los likes de las redes sociales y las presentaciones artísticas, mientras que dejaban a un lado a Erickson, al cual le gusta que le cocinen, además de visitar a su madre con frecuencia, cosa que con la modelo no hacía rutinariamente.

‘’No era que ella tuviera problemas con mi madre, pero no compartían. Creo que es un tema de cultura, apenas yo conocí a sus padres y su hermana’’, aseguró el artista.