$!La Tora tras demanda de La Condesa: “Ni un paso atrás. Una mujer de armas a tomar”

“Ayyyy Me encanta esta foto, el que me conoce sabe. Ni un paso atrás. Una mujer de armas a tomar. Sigan gritándole a la Luna. Lo que más me gustó fue la cronología de la foto, guayyy”, escribió la también abogada.

En otra imagen comparte la notica de la demanda reciente que interpuso la directora del concurso Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, en su contra, y que fue rechazada por el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional tras declararse incompetente.

En la querella, La Condesa acusa a La Tora de usar sus redes sociales “para publicar fotos con varios hombres diciendo que son su pareja”.

La presentadora agregó que todos esos comentarios y acusaciones le han ocasionado “un daño a su persona, familia y profesión”.