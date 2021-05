$!La transformación física de Rebel Wilson tras su drástica pérdida de peso

Expresó a sus fanáticos que nunca es tarde para iniciar con nuevos hábitos saludables. “Cualquiera puede salir a caminar y beber más agua y hacer cosas pequeñas y consistentes que mejorarán su vida. No es demasiado tarde para empezar, no importa la edad que tenga”.

En 2020 la actriz había revelado que aprovecharía el encierro en pandemia para tener “su año más saludable”. Tras hacer público ese propósito, culminaría con 30 kilogramos de menos según lnStyle. Logró su propósito. Admitió a la publicación que pese a sus deseos, se encuentra feliz, ya que, según su experiencia, no se trata de una carrera por mantenerse saludable, sino de hacerlo en algún momento de vida.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizás debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, y no es una carrera ni una competencia”, dijo a InStyle.