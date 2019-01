$!La TV local, arrinconada por auge de los enlatados

Enlatados

Reacciones

El anuncio de Enrique Quailey, Raeldo López, Irving Alberti y Javier Grullón, de su que el programa que condujeron durante ocho años salía de Telesistema, generó los más variados comentarios. Uno de ellos fue el de Freddyn Beras, productor de televisión y del programa “La Alarma”, quien recordó declaraciones que ofreció en 2010 a DL en la que advirtió la crisis de la televisión. “Yo fui un pichón de la TV durante la mayor parte de mi vida... la siento, la vivo, la considero importante... y me duele. He visto como poco a poco sustituyen programas con calidad y contenido por absoluta basura. Los que se atreven a intentarlo casi siempre duran poco, los que aún quedan, pelean por mantener colocación y rating. ¿Cambiamos nosotros los productores o ha cambiado la audiencia?... o quizás, el apoyo... y no se engañen, la mayoría de los televidentes de este país no tienen cable, ni Netflix”, dijo en su Instagram.