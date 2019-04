Las polémicas declaraciones de Nelson Javier “El Cocodrilo” del caso Kanqui

El veterano comunicador Nelson Javier “El Cocodrilo” ayudó a entregar anoche al payaso santiaguero Kelvin Francisco Núñez Morel, mejor conocido como “Kanqui”, quien por años se destacó por su programa infantil “Kanquimania”.

Este lunes, a través de su programa televisivo El Show de Nelson, que se transmite por Telemedios canal 25, El Cocodrilo criticó la ola mediática en torno a la figura de Kanqui tras el anuncio y publicación del reportaje de la periodista Addis Burgos en CDN 37 titulado “Detrás de la máscara”, donde varios jóvenes lo denuncian por acoso y abuso sexual.

En un comentario de 21 minutos que se encuentra en YouTube y que ha sido difundido en las redes sociales, El Cocodrilo dijo que Addis Burgos enterró en vida a Kanqui. Además, dijo que “El diablo se dio vida con Kanqui”.

“¿Donde estaban los padres de esos niños?”, fueron solo algunas de sus declaraciones y los tildó de irresponsables. Agregó que Kanqui le negó que manejara una supuesta red de pornografía.

Dejó entredicho que la mayoría de los querellantes son homosexuales. “Aquí los carajitos de 14 años saben de to’... padres, comiencen a hablar con sus hijos”, señaló.

“Kanqui en una parte se lo ganó. Hay muchas situaciones alrededor, van a venir demandas de aquí para allá. Lo único malo de todo eso es que es Kanqui”, abundó.

También dijo: “Él tiene grados de culpabilidad, me dice él, pero eso de red de pornografía dice él que no.

Un comentario que ha dado mucho de que hablar fue: “Ojalá y esto no se convierta en dar a conocer errores de hombres que trabajamos en los medios de comunicación”, remató Nelson Javier e hizo énfasis en que no lo está defendiendo.

A raíz de estos comentarios, en las redes sociales han arremetido contra el comunicador alegando que no debe opinar en un tema legal de esta índole y que no puede defender ese hecho, aunque Nelson Javier reiteró que no está defendiendo a Kanqui, sino el manejo mediático y el sensacionalismo.

Luego de que Kelvin Francisco Núñez Morel (Kanqui) fuera apresado, Nelson Javier dijo en su programa Buena Noche por Teleuniverso canal 29 que el payaso le dijo con lágrimas en los ojos que él no conoce a esa persona que lo acusa.