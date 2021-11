$!Las rarezas y extravagancias de los famosos en el sexo

Will Smith desveló también que desearía “un harén” con la actriz Halle Berry o la bailarina Misty Copeland.

El primero de los protagonistas fue el actor Will Smith. El estadounidense, quien reveló hace poco que recurrió a una experta en sexo tántrico y a drogas naturales tras romper con Jada Pinkett, encontró a su primera novia siéndole infiel, y desde ahí se desarrolló en él una rara patología, combinaba los orgasmos y los vómitos.

Vómitos, vibradores extra caros, exámenes médicos..., muchas celebridades lo tienen claro. Al momento de tener relaciones sexuales no van con convencionalismos.

Justin Timberlake reconoce que no le gusta escuchar nada de música mientras tiene relaciones sexuales porque las notas le desconcentran.

A pesar de que actualmente Angelina Jolie es súper discreta con su vida privada, hubo momentos a lo largo de su carrera en que no fue así y compartía mucha información “de más”.

La actriz también reveló a la revista que perdió la virginidad a los 14 años en circunstancias muy particulares: “Había empezado a tener relaciones sexuales con mi novio y las sensaciones sencillamente no eran suficientes. Ya no me sentía una niña pequeña, en un momento tomé un cuchillo y lo corté, y él a mí” #ooops.

Sin embargo, Angelina atribuye a su primer esposo, el actor inglés Jonny Lee Miller, el haberla alejado de su “lado oscuro”.

Al parecer, la bella Scarlett Johansson, no piensa en los autos solamente como en vehículos para ir de un lugar a otro o para disfrutar de la velocidad. En una entrevista con la revista “Playboy”, aseguró que le gustaba la idea de “hacerlo” en un auto.