$!Las respuestas de Anuel AA y Ozuna a las disculpas de el Alfa

El cantante urbano dominicano el Alfa pidió disculpas a su colega boricua Anuel AA, misma que fue extendida al productor musical Raphy Pina y al cantante boricua de sangre dominicana Ozuna.

En concreto, las disculpas del autodenominado "jefe del movimiento urbano local", llegan después que publicara una foto montado en un carro de lujo Bugatti en un dealer de Miami y asegurando que “traerá el primer Bugatti a RD” un día después de que Anuel compartiera que compró el suyo.

El dembowsero dijo que la imagen en el carro Bugatti de color rojo y negro que presumió en sus redes sociales fue “mal interpretada”.

“Quiero ser claro y expresar lo que realmente siento en mi corazón, la fotografía del carro fue mal interpretada quiero pedirle disculpas públicas a @anuel que me ha tratado mejor que un hermano y me ha ayudado mucho en mi carrera”, escribió.

Respuestas de Anuel AA, Ozuna y Raphy Pina

Ante la disculpa del denominado “Animal”, Anuel respondió lo siguiente: “Nosotros te amamos y te respetamos mucho... en ningún momento hemos tenido nada en contra tuya mi hermano!!! No ha pasado na. Sigue representando a RD con la frente en alto como ese país hermoso se lo merece”.

Ozuna, por su lado, contestó que: “Un varón real tú eres. Familia bro. Somos hermano. TQM”.

En tanto, que Rafi Pina aseguró que el que este libre de pecado que tire la primera piedra. “Eres un varón y como te dije en privado, no es el que tenga culpa es quien sepa disculpar y seguir adelante, soy tan dominicano como tú, trabajo con dominicanos y para el crecimiento parejo es válido, si no me crees busquen el Pam Pam. Dios te bendiga”.

La solicitud de perdón de El Alfa fue visto por su críticos como algo innecesario, pues aseguran que él no ofendió al cantante, algunos trajeron a colación la famosa acusación de Tekashi 69 Alfa, que tanto dio de qué hablar.

El urbano criollo agregó en las disculpas lo siguiente: “Te amo de verdad y nunca saldrán de mi corazón todos los momentos y las cosas buenas que hiciste por mí @frabianeli perdón si en algún momento te hice sentir mal , yo sabiendo la verdad que me amas de corazón♥️ @pinarecords y @Ozuna disculpen el mal entendido no volverá a pasar... #EmanuelHerrera”.

En el mensaje, El Alfa también le pide disculpas a Ozuna, el productor Raphy Pina (Pina Récords) y Frabian Eli, este último mánager de Anuel.