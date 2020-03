$!Laura Bozzo sale en defensa de Cardi B ante lío con Mía Cepeda: “No escuches a gente que no existe”

Se trata de la polémica comunicadora peruana, radicada en México, Laura Bozzo. Ella le ofreció su total apoyo a la rapera estadounidense, y le sugirió que no escuchara a personas que a su juicio no existen, y se preguntó: “quén será esa Mía conocida en su casa”.

La popular rapera aprovechó durante un en vivo en su cuenta de Instagram para aclarar algunos puntos a los que hizo referencia Mía.

“Yo no soy doña Cardi, porque vieja no soy, tengo 27 años, yo no uso drogas, yo no soy una mujer de vicio, de antes yo fumaba marihuana y casi no la hacia. Lo fumé cuando tenía 22 años, yo no fui prostituta, si fui bailarina. Si soy famosa pero sigo siendo Cardi.

Admitió que cuando era más joven fumó marihuana, pero ninguna otra droga, y admitió que siempre está al tanto de las cosas que pasan en el país.