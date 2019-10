Leonardo Villalobos niega ser responsable de la salida de Telemicro de Hony Estrella, Ildefonso Ureña y Jochy Santos

Sobre Idelfonso Ureña asegura no ser responsable de su salida, y mucho menos de Hony Estrella. “La gente dice que ella salió por mí, pero no dicen que quién la llevó Telemicro fui yo; nos conocimos en Venezuela, trabajando junto por un año. Su retirada del programa Sábado Extraordinario se debió a una oferta que tuvo en ese entonces. Mañana yo tengo una conversación con Hony debido a una persona que está en el país, ya que la he postulado para lo que yo creo será el proyecto de su vida en la televisión dominicana”, enfatizó Villalobos.

De igual manera índico que, “yo soy gerente de producción, desarrollo contenido de los diferentes programas del canal, lamentablemente han ido varios comunicadores y comunicadoras solicitándome trabajo, pero yo solo ejecuto o propongo, no tomo decisiones, y quién decide es el señor Gómez Diaz”.

Villalobos reconoce que en el país no se paga derecho de exclusividad para estar trabajando en un medio de comunicación en específico, pero admite que las políticas del canal 5 solo te permiten aceptar entrevistas en cualquier medio, pero a nivel laboral debe ser exclusivo.

Tras la pregunta si volvería a trabajar en Venezuela una vez el panorama político y social de su país se normalice, el periodista y animador entre lágrimas reconoció que su hija no conoce el himno nacional de Venezuela y no sabe quién es Simón Bolívar, más si sabe el himno nacional dominicano y quién fue Juan Pablo Duarte.