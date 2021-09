$!¡Libras fuera! Los cambios extremos de famosas dominicanas

Alexandra Hatcu

Aunque no es dominicana de nacimiento sí lo es por decisión y es aquí, donde ha conseguido fama en redes sociales, por eso la incluimos en este listado.

A principios de mes, la influencer reveló que desde hace un tiempo muchos de los seguidores de la modelo han estado interesado en saber cómo esta rebajó cerca de 28 libras.

En un video compartido en sus redes sociales la ex pareja de Mozart la Para comentó que todo se debió al “balón gástrico” y algunos retoques que se realizó en Colombia.

“Si es cierto, rebajé unas 28 libras. Hoy justamente me pesé y rebajé 28 libras en total; les cuento que estoy muy feliz, y muy contenta porque esa era mi meta. Ya yo no me sentía bien con mi cuerpo, sentía que ya la ropa no me quedaba, tenía los glúteos muy grandes, las piernas las tenía muy gruesa”, dijo.

En ese sentido, afirmó que tomó la decisión “cambiar” de vida por lo que decidió hacer una mejor “versión de mi”, es ahí, cuando llega a donde la doctora Acosta Then.

“En mi caso”, ya con el balón gástrico “no pasado eso”, se refiere a que una amiga no solo podía comer sopa y rebajó 50 libras. “En mi caso tuve que poner de mi parte, pasé mucho trabajo, mucha lucha y tuve que poner de mi parte, tuve hacer dietas si no de lo contrario no funciona”.

Alexandra, además, señaló que permaneció 45 días en Colombia donde también se sometió a unos procesos quirúrgicos para el retiro de los biopolímeros de sus glúteos.