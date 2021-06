$!Llaman “momia” a Laura Bozzo, y esta fue su original respuesta

De inmediato, un usuario la acusó de lamer botas. “Casi te le pones de tapete para que voltee a verte. Qué feo es estar abajo, toca lamer botas”. Como era de esperarse, Bozzo, de 68 años, respondió: “Soy neta. Digo lo que pienso y no necesito lamer botas a nadie. Adoro su ropa. Tiene un estilo increíble. Yo amo la moda”.

Laura Bozzo no teme poner a sus detractores en su sitio. Hace tan solo unos días, la presentadora peruana fue criticada por su forma de bailar en el reality Las estrellas bailan. “De donde vengo la edad no tiene inconveniente”, advirtió a los medios de comunicación.

Por si fuera poco, un cibernauta se atrevió a comentar: “¡No viste momias!”.

En vez de alterarse, la comunicadora optó por tomar las cosas a la ligera y con algo de humor. “Las momias somos hermosas y por cierto ¡cero grasa!”.

En entrevista con la prensa, la artista aseguró que en casa aprendió a vivir sin limitaciones. “Mi madre [fue] una mujer que a los 70 años, primero, era corredora de autos y, segundo, le encantaba la moto. Mi madre a los 70 se vestía de cuero y se iba en su Harley-Davidson a pasear. Ese es el ejemplo que he tenido. Entonces, para mí no hay limitante por la edad, no existe”.

A mediados de mayo, le pusieron el sobrenombre de La momia Spears. “Me encanta ¡soy la momia Spears! ¡Yeeeee!”, agregó con notoria felicidad. “Sigan con los memes. Ahora con la peluca afro seguro me van a hacer 300 memes”, dijo.