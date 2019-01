Lo que le reveló Juan Gabriel al vidente dominicano

Luego de anunciar que “Juan Gabriel regresó del más allá para reconocerlo como su hijo”, ahora el conocido como El Niño Prodigio, Víctor Florencio, reveló qué le contó el renombrado cantante mexicano Juan Gabriel durante un sueño y, según el alegado vidente, ‘Juanga’ le dijo que lo dejen descansar en paz.

“Yo quiero que me dejen en paz, que me dejen tranquilo, que mi alma suba adonde tiene que subir; quiero que me recuerden con amor, no con bochinche ni con chisme. Necesito que tú le digas al mundo que yo no estoy entre los vivos. Estoy Muerto”, aseguró hoy El Niño Prodigio al contar la supuesta revelación.

El cantante mexicano murió el 28 de agosto del 2016.

Estas polémicas declaraciones las hizo este viernes 18 de enero en el programa Despierta América de Univisión.

Al crear polémica por decir que Juan Gabriel vendría del más allá a reconocerlo como su hijo, este explica que la razón es que en la revelación el intérprete le dijo: “Te voy a hablar como un padre le hablaría a un hijo”. Y agregó, “Al ver a Juan Gabriel vi el rostro de mi padre, quien murió hace años. Creo que él me ha utilizado a mí para darle ese mensaje al mundo”, reiteró el astrólogo.

Sobre si mentiría por ganar fama, Niño Prodigio manifestó que muchas personas están tratando de aprovecharse de esa situación y que él es reconocido por hacer revelaciones desde los 7 años de edad. “Si la familia sigue en esta controversia se van a quedar sin nada”, insistió.

Afirmó que predijo que el presidente de México sería Andrés Manuel López Obrador AMLO meses antes de las elecciones.

“Yo apostaría lo que fuera y te dijera que Juan Gabriel no está vivo”, dijo.

El ‘Niño Prodigio’ interviene en programas de televisión de la cadena Univisión, donde da el horóscopo y habla del futuro de las celebridades.