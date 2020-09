$!Lo que llevó al actor Arturo Peniche a pedirle el divorcio a su esposa tras 38 años de casados

El actor mexicano Arturo Peniche y su esposa Gabriela Ortiz formaban una de las parejas más estables del entretenimiento mexicano, sin embargo esta historia de amor que parece haber sido sacada de una de las telenovelas que el actor protagonizó llegó a su fin tras 38 años de casa.

"Ya siento que estorbo", de esta manera el reconocido señaló que su matrimonio concluyó.

Según narró el actor su esposa Gabriela empezó a notar demasiados defectos en él, como un claro indicio de que el amor terminó y desde hace un mes y medio no la ve.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras», explicó Peniche.

Dijo que además de sentirse un estorbo «que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”.

La información la dio a conocer a la periodista Mara Patricia Castañeda, coordinadora de Televisa Espectáculos, en su programa En casa de Mara y que transmite a través de YouTube, donde también reveló que por el momento no piensa en el divorcio.

«Ya no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio... jamás me voy a divorciar... a lo mejor ella, me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar», expresó.

Arturo Peniche se casó con Gabriela Ortiz en 1982 y juntos procrearon a dos hijos, Brandon, quien también es actor y Khiabet.

Entrevista completa, a continuación