$!Locutores que acusaron a Dave Capella de estafa se disculpan; su hermana explota contra ellos

El famoso presentador venezolano Dave Capella falleció a los 38 años por coronavirus luego de un mes ingresado en un hospital de su país.

Tras su partida, y días antes su padre por el virus, una ola de indignación ha causado que dos comediantes y locutores venezolanos acusaran a Dave de usar su padecimiento de COVID-19 como estafa.

Por tal razón, Jean Mary Curró y Alex Goncalves pidieron disculpas a la memoria de Capella y a su familia, no obstante, estarán siendo investigados por difamación.

La Fiscalía de Venezuela anunció este domingo que abrió una investigación contra dos comunicadores que calificaron como estafa una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe a beneficio Capella y su padre, quienes perdieron la batalla contra el COVID-19.

En sus historias de Instagram, la hermana del fallecido, Marie Claire Capella, afirmó que desde el 2018 ellos "atacaban a Capella", y que en el hospital, tras Dave enterarse de la campaña en su contra en medio de su batalla contra la enfermedad, luego no quería hablar.

"Esto es difícil. Recuerdo el día en que Dave no pudo hablar y en esa llamada que hicimos, llorando me dijo que por qué lo están difamando, si él no le había hecho nada a nadie. Esto le afectó tanto que luego no quería ni hablar, pero sus ganas de vivir eran más grandes...", fueron las palabras de Marie Claire.

Señaló que "sus falsas disculpas y pésame" se lo pueden ahorrar.

Ordenan investigación

"Designado el fiscal 61 nacional para investigar y sancionar los delitos cometidos públicamente por los sujetos Jean Mary Curró y Alex Goncalves, quienes haciendo uso delictivo de las redes sociales calificaron de estafador a Dave Capella mientras este fallecía de covid-19", informó en Twitter el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.

El fiscal agregó en otro tuit que "son #sicarios a sueldo quienes escudándose en “programas” de radio, #rrss o tv, se dedican impunemente a #linchar públicamente a sus semejantes: sin importarles el luto y el dolor por el que puedan estar sufriendo... #justicia #karma".

Las disculpas de los locutores

"Me siento muy mal, estoy muy apenado con lo ocurrido. No me quiero justificar diciendo que errar es de humanos, pero sí, a veces hacemos cosas sin pensar en las repercusiones", expresó el comediante Alex Goncalves.

“Hoy me siento muy mal, estoy muy apenado con lo ocurrido. Lamento los comentarios desafortunados expresados en nuestro podcast, donde por error, nos tomamos a la ligera una información basada en chismes de redes sociales y sentimos mucho haber amplificado la duda”, expresó Goncalves en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram.

La comediante Jean Mary manifestó en sus disculpas lo siguiente: "Jamás, ni en cien mil millones de años, le desearía la muerte a nadie. Mucho menos a David Capella, con quien trabajé en la radio por varios años”.

En el podcast "Nos reiremos de esto", Alex junto a Jean Mary, pusieron en duda la veracidad de la campaña de recolección de fondos de Capella. “Conociendo al personaje, es una estafa”.

Ambos conocian al fallecido comunicador e incluso Jean Mary llegó a trabajar con él. Sus nombres, además de Dave Capella, han sido tendencias en Twitter de Venezuela.

Los comentarios, en gran medida, repudian los comentarios de los comediantes emitidos en su podcast.