$!Los famosos se unen a la celebración de Amazon Prime Day

Amazon, la popular compañía de comercio electrónico se prepara para celebrar la quinta edición el Amazon Prime Day, evento exclusivo para miembros Prime se ha convertido en el “Black Friday” del verano. En la edición de este año se han sumado varias celebridades Kristen Bell, Mark Wahlberg, Will y Jaden Smith, Kobe Bryant, Zac Brown, Hilary Duff, JoJo Siwa, Rhett & Link y Mashmello quienes promueven ofertas exclusivas y nuevos productos. Por cierto, a pesar de que el Amazon Prime Day del 2019 se celebrará los días 15 y 16 de julio pero muchas de estas ofertas ya están disponibles.

Kristen Bell

Esta actriz y madre también es cofundadora de This Bar Saves Lives, una compañía dedicada a crear deliciosas barras de granola que son kosher y que no contienen gluten ni OGM. Durante Amazon Prime Day, los miembros de Prime pueden abastecerse de bares con hasta un 20% de descuento y con la compra de cada unidad se envían alimentos que salvan vidas a un niño necesitado.

Mark Wahlberg

Wahlberg no solo tiene su propia línea de productos de rendimiento conocida como Performance Inspired, é, también se asoció con Tom Dowd para crear una línea asequible de polvos de proteína de suero completamente naturales, barras de nutrición deportiva y suplementos de entrenamiento que ayudan a las personas a rendir al máximo nivel. Estos productos también tendrán un 20% de descuento como parte de Prime Day.

Jaden Smith

En el 2012 Jaden Smith y su familia fundaron su propia compañía de agua conocida como JUST Water, la cual se compromete a cambiar la forma en que se crean, obtienen y envasan los bienes de consumo, embotellando su H2O de origen responsable en cajas de cartón a base de plantas. La línea incluye 100% de agua de manantial en dos tamaños, así como JUST Infused, que también consiste en agua de manantial pero con sabor a esencias de frutas orgánicas. Para Prime Day los de productos de JUST Water tendrán hasta un 25% de descuento.