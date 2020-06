$!Los memes tras la confesión de Margarita sobre Chayanne

“Ay, anoche me desvelé viéndolo, ese muchacho tan saludable, tan lindo, tan bueno y yo lo conozco, yo no quiero que él me malinterprete, ay Chayanne, ay Dios mío. Chayanne, saludable, sano, atento, noble, tierno, además es un muchacho que nunca ha tenido problemas, fíjate”, expresó la compañera de boleta de Gonzalo Castillo.

Cedeño aseguró que “baila lo que sea con él”.

Como era de esperarse esta confesión despertó la creatividad de los usuarios de redes sociales, con un aluvión de memes. A continuación algunos de ellos.