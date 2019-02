$!Los mensajes de amor de JLo y A-Rod por sus 2 años de noviazgo

Dos años han pasado desde que la mediática pareja conformada por Jennifer López y Alex Rodríguez le gritaron su amor al mundo. “Macho 13 y Macha 13”, como se llaman mutuamente de forma cariñosa, pasan juntos la mayor parte del tiempo.

Los dos hijos de JLo con Marc Anthony, Max y Emme, y las dos hijas de A-Rod con Cynthia Scurtis, Ella y Natasha, ya son una familia.

La cantante, actriz y bailarina de 49 años fue la primera en agradecer por estos dos años en las redes sociales con una romántica dedicatoria compuesta por fotografías de distintos momentos junto a su ‘macho’, el expelotero de origen dominicano de 43 años.

“Dos años de risa. Dos años de diversión. Dos años de aventuras. De entusiasmo de crecer y aprender. De la verdadera amistad ¡Y tanto amor! Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable ... en medio de nuestra vida siempre cambiante y en constante movimiento ... me haces sentir como una adolescente empezando de nuevo ...Me sorprendes en las formas más maravillosas que me recuerdan lo bendecida que soy por haberte encontrado en un momento como este... nuestro tiempo ... Te Amo Macho #atapontheshoulder # 2years”.

Por supuesto, Alex no se quedó atrás y hoy escribió: “Macha 13, no puedo creer que hayan pasado dos años. Solo 730 días, que han pasado volando, pero parece que hemos estado juntos por siempre. Estamos destinados a ser, y lo que significas para mí no se puede poner en palabras. Desde juegos de béisbol, hasta viajes por todo el mundo y los espectáculos en Las Vegas. Lo hemos hecho todo juntos y cada momento contigo es apreciado. Se desconoce a dónde nos llevará este camino, pero no hay nadie más que yo quisiera tener a mi lado. El viaje apenas está comenzando y estoy emocionado por lo que está por venir.

Macha, tu trabajo duro es inigualable. Tu implacable impulso y determinación me empujan a ser un hombre mejor todos los días. Como tú no hay otra más. Las palabras nunca harán justicia a lo que los últimos dos años han significado para mí. Gracias por ser siempre tú, por tu apoyo incondicional y tu amor incondicional.

Te amo mucho, Lola”.

La pregunta obligada es: “Y el anillo, ¿pa’cuando?”