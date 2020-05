$!Luis Fonsi se sincera 10 años después sobre su mediático divorcio con Adamari López

El intérprete de ‘Despacito’ hablo del tema en una entrevista para el show digital El break de las 7, que transmite Univision a través de su página de Facebook.

"Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil", se sinceró Fonsi, quien en su momento fue muy criticado luego de que Adamari revelara entre lágrimas lo que vivió junto a él.

"Él me lo dijo una vez que él no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea. Se te cae el mundo. Y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad", llegó a revelar en 2013 la copresentadora de Un nuevo día en el programa Al rojo vivo.

De acuerdo a un artículo de la revista People en Español, Fonsi, que se encuentra promocionando actualmente su nuevo sencillo ‘Girasoles’, admitió que ha aprendido con el paso del tiempo a darle la importancia justa a las cosas.

"Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso", respondió el cantante tras ser preguntado por la conductora Chiquinquirá Delgado sobre qué ha sido lo peor que se ha dicho sobre él.