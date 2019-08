Lupillo Rivera se tatuó la cara de Belinda, según Ricardo Montaner

Desde hace meses circula el rumor de que los cantantes mexicanos Belinda y Lupillo Rivera tienen un romance. Y ese rumor se incrementó porque supuestamente el hermano de la fenecida “Diva de la banda”, Jenni Rivera, se tatuó a Belinda.

Fue el propio intérprete venezolano Ricardo Montaner quien afirmó que Lupillo Rivera se tatuó la cara de Belinda en un brazo.

“Ya yo lo sabía. Lo del tatuaje fue algo que Lupillo mantuvo con mucha discreción en toda la temporada del reality La Voz México donde fuimos jueces. Todos hablábamos del tatuaje. Ahora el reto debería ser que Belinda se tatuara la cara de Lupillo. ¿No?”, contó Montaner al programa “Suelta la Sopa” de Telemundo.

Montaner, en tono juguetón, siguió encendiendo el avispero y dijo que espera que lo inviten a la boda. “La boda va, pero públicamente no han dicho nada. Igual me ofrecí a ser el padrino y cantarles. Me tienen que invitar primero”, agregó.

“Lupillo, me tienes que invitar con toda la familia. Somos 16”, dijo entre risas.