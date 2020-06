$!Luz García causa polémica al ponerse negra con retoque digital en contra del racismo

La comunicadora Luz García está dando de qué hablar en estos momentos y no precisamente por una de sus entrevistas exclusivas para su programa de televisión “Noche de Luz”.

Y es que para mostrar su respaldo al “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan), este martes los artistas pusieron sus redes sociales de negro en contra del racismo a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd, de 46 años, de manos de un oficial de la policía en Minneapolis, Estados Unidos, y Luz García publicó una imagen suya retocada digitalmente de negro, es decir, como se vería la conductora de televisión si fuera negra.

“El color de mi piel no me define. Si existe algo que nunca podré entender es la discriminación racial. Siempre he amado la diversidad, nuestras diferencias nos hacen únicos y especiales, lo que en verdad nos define son nuestros valores, la educación y sobre todo nuestra capacidad de respetar y amar a los demás. Feliz Noche”, fue el mensaje escrito por la conductora de televisión.

Aunque su mensaje fue con una buena intención, para los cibernáutas la imagen de Luz García negra causó rechazo y cientos de comentarios, hasta el punto de borrar la publicación.

“No era necesario”, “¿Qué estaba pensando Luz García?, “Cuál era la necesidad” fueron algunas de las reacciones.

Otros fueron más contundentes en Twitter como @ericktaveras: “Te aseguro que Luz García lo pensará antes de sumarse a alguna causa”, “Se le fue la luz a Luz García”, dijo Edward Chá, hasta “Yo quedé en shock con el huevo que puso Luz García”, entre otras críticas.

Hasta el momento la comunicadora no se ha pronunciado al respecto.

Otra que causó controversia y tuvo que pedir disculpas fue la cantante colombiana Karol G al publicar la imagen de su cachorro, de pelaje blanco y manchas oscuras, junto al mensaje ‘el ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos’.

Luego de la publicación y también volverse tendencia en las redes sociales borró la imagen con la que pretendía unirse a la lucha contra el racismo.