$!Madres e hijas famosas que no se pueden ver ni en pintura

“Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre... Te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí”.

Si embargo, Pasquel ha desmentido dicha versión en entrevistas. “Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre”.

Pinal estaba recién divorciada de Enrique Guzmán y aunque era una década mayor que Frade entablaron un romance. La historia quedó plasmada en el libro autobiográfico Esta soy yo: Silvia Pinal, donde la diva confiesa que dejó a Frade por sus problemas de alcohol y explica que no conocía la relación entre él y su hija . “Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años”, reveló Pinal.

En el 2018 Noelia compartió en sus redes sociales que tenía la intención de ayudar a su madre, aunque parece que esto no se pudo dar pues en octubre del año pasado aseguró que su madre no significa nada para ella.

De ahí en adelante las discusiones públicas no se han hecho esperar, al punto de evitar encontrarse en un mismo estudio de televisión, a pesar de trabajar para la misma cadena, Telecinco. No se han vuelto a ver las caras desde esa fecha.

Otros casos

Es el caso de la cantante Britney Spears que dejó de hablarse con su madre, Lynne Spears, en 2007. La relación entre ambas se deterioró a raíz de las adicciones de la joven. Su madre le aconsejó en más de una ocasión que ingresara en un centro de rehabilitación, algo que no acabó de gustarle del todo a Britney.

«Lynne ha decidido dejar de estar corriendo detrás de Britney para que luche con sus demonios ella sola», acabó comentando una amiga cercana de la familia. Además, su progenitora llegó a ponerse de parte del marido de la cantante durante su duro y polémico divorcio. A Britney tampoco le hizo especial ilusión que su madre publicase un libro contando todas sus intimidades como por ejemplo cuándo comenzó a beber, a drogarse, a salir...

Britney no es la única que no acaba de llevarse del todo bien con su mamá. Drew Barrymore no tienen ningún tipo de relación con su madre Jaid. Su infancia fue un tanto complicada, la relación con sus progenitores no fue muy buena y en parte ella lo achaca a los problemas que tenían sus padres. A ello hay que sumarle que la actriz se hizo adicta a beber a los nueve años y a los doce comenzó a drogarse.

Lindsay Lohan y su madre Dina tampoco conectan demasiado bien. Al igual que Barrymore, la actriz se ha visto envuelta en en temas de drogas, alcohol e incluso fue arrestada en cinco ocasiones antes de los 25 años. Sus padres no la apoyaron demasiado e incluso avisaban a la prensa. Además, su madre que también fue su manager es otras de las que decidió escribir un libro sobre su hija, contando sus secretos.

La relación de Jennifer Aniston y su madre, a la que criticado por ser muy crítica con ella, siempre ha sufrido altibajos. Nancy decidió sacar tajada contando las intimidades de su hija en los periódicos y escribió en 1999 un libro de memorias de su hija. Esto provocó que madre e hija estuvieran distanciadas durante más de una década. Incluso la actriz no la invitó a su boda con Brad Pitt en el año 2000.