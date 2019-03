Manolo Ozuna impone su estilo frontal de hacer entrevistas en El Mañanero

La radio de las mañanas en el país ha dado un giro en los últimos años. Programas de análisis y políticos ahora deben competir por la audiencia con programas de humor y de entretenimiento, uno de los más populares es “El Mañanero”, espacio que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. por La Bakana 105.7 FM, y en donde el veterano humorista Manolo Ozuna forma parte del equipo que cada mañana busca informar y hace reír a su público.

“El Mañanero” tiene un formato propio, del cual Manolo se hace responsable. “Durante el tiempo que El Boli estuvo fuera del país me encargué de la producción y viré el programa. Al principio a él no le gustaba mucho, pero después comenzó a ver los resultados de esta línea. Gracias a Dios somos número uno en plataformas digitales”.

Manolo se ha encargado de hacer las preguntas más controversiales, responsabilidad que se toma muy en serio. “Creo en romper esquemas. Los esquemas nos estancan, nos atrasan. Los locos, los que miraron el mundo de una manera diferente son los que echaron este mundo pa’ delante. Creo en una irreverencia ética. Una que sea productiva, no en una dañina, ni nociva, de esa yo no participo. Creo en el respeto a todo el mundo. Así como un día entrevistamos a Amelia Alcántara, también ayudamos a que La Sierva pueda conseguir su ruta para mantener a sus hijos. Nosotros damos una variedad de contenido y la gente elige lo que va a ser viral. El norte del programa es humor y educación, siempre”, afirmó Ozuna.

Para él en el país hay muchas personas que temen hacer las preguntas correctas. “Con las preguntas irreverentes uno coge un riesgo. No es fácil combatir años de un pensamiento estático. La gente quiere saber otra cosa, quiere saber si en la policía puede haber homosexuales, quieren saber cuántos ‘tecatos’ hay dentro de la policía. Aunque no me contesten, yo debo preguntarlo. Esta formalidad de saco y corbata, con miedos y de entrevistas complacientes, ya pasó. Hay que hacer preguntas desde el punto de vista humano, para que enganchen con la gente”.