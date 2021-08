$!Manolo Ozuna: “Seguimos mañaneros por siempre”

“Saludos familia, ¿cómo están?”, inicia el video que puede verse por su Instagram @manoloozuna. Y continúa diciendo: “Yo sé todo el revuelo que ha causado una información que anda corriendo sobre mi persona, sobre mi trabajo, sobre mi estadía o no en “El Mañanero” durante el fin de semana, así que, a sugerencia de El Naguero, decidí hacer este video aclaratorio. Nunca me he sentado con nadie a negociar la posibilidad de salir de “El Mañanero”. Eso para mí es innegociable. Allí somos una familia, es mi casa, un grupo que no solo somos compañeros de trabajo y negocios, somos amigos y hermanos. Así que para mí eso no es negociable y les aseguro que, Dios mediante, el lunes me verán en “El Mañanero” como siempre, con fe. Tengo que pensar en un debate que el lunes me toca, voy a ver si no tiene nada que ver con esto”.

Eso sí el humorista y actor de “Ladrones a domicilio” pide disculpas: “Debo reconocer y pedir disculpas porque dejé correr esto demasiado, y se llego a pensar que era cierto, y en esta chercha que se ha hecho se dejó que la corrieran para sacarle views a esto, uno a veces deja que las informaciones corran y pueden sentirse afectadas personas que no merecen ser afectadas por cosas como esta. La aclaración final es que en realidad “Finanzas con humor”, un programa alterno que yo hago semanal, la parte de YouTube se va a grabar en un estudio de ‘quien ustedes saben’, pero eso no tiene que ver conmigo porque ese programa no es mío, es de Juan Carlos Guilbe, y sencillamente había una promo de expectativa, y eso quizás la gente lo interpretó como que me iba de “El Mañanero”, pero yo nunca me he sentado a eso. Si hay alguien que tiene un alto sentido de la lealtad y de la amistad, del buen negocio y el buen trato a los amigos, ese soy yo. Si hubiese ido a dar ese paso, lo converso antes con Boli, pero yo no me manejo así con gente que me ha dado un trato tan elegante como el que me ha dado Boli. Seguimos mañaneros por siempre, como debe ser. Mi cariño y mis disculpas a los que se hirieron. Pero se tienen que disculpar conmigo los que me acusaron de traidor, me insultaron, por favor tradúzcanme en regalos y dinero las diculpas. Y seguimos con “El mañanero”, como debe ser, todo chévere, con Dios delante. Recuerden y reitero que nunca pongo en ninguna mesa de negociación discutir mi salida de “El mañanero, que es mi casa, mi familia, y con fe ahí estamos. Gracias y bendiciones para todos ustedes”, se despidió Ozuna ante sus seguidores.