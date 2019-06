$!Marc Anthony asiste a la graduación de su hijo mayor con Dayanara

El salsero Marc Anthony es visto muchas veces con los hijos que procreó con Jennifer López, Max y Emme, pero la gente se pregunta: ¿Y los que tuvo con Dayanara Torres no cuentan?

Pues el artista demostró que trata de estar en los momentos importantes de sus hijos, en este caso, en la graduación de Cristian, el mayor de su matrimonio con la ex Miss Universo 1993 Dayanara Torres, quien pronto inicia la universidad, según anunció su madre.

En una fotografía que compartió la modelo que lucha contra el cáncer de piel se puede ver a la familia Muñíz-Torres, donde todos lucen risueños.

También aparecen otros miembros de la familia.

“CRISTIAN, ha sido una ALEGRÍA verte crecer ... Nos enorgullece a todos. No existe un día donde no me sorprendieras con tu talento, haciéndome reír, tu bella forma de ser y tu gran y hermoso corazón... ¡Eres y siempre serás mi cantito de pan!

#YouAreFreakingAwesome #WatchOutWorld #Congratulations #Graduation #Family #AlwaysTogether”, escribió la también actriz al pie de las fotografías.

En estos días los niños residentes en los Estados Unidos terminan su año escolar y Marc Anthony tampoco se perdió las actividades escolares de sus hijos Max y Emme.

Allí estuvo en medio de Jennifer López y Álex Rodríguez, demostrando que hay respeto y cordialidad.