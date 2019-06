María Angélica Ureña: “Pienso que las controversias se caen en el tiempo”

SANTO DOMINGO. María Angélica Ureña forma parte de la nueva generación de talentos que se están destacando en los medios de comunicación por su preparación y calidad. Esta locutora y presentadora de TV se enorgullece de que su momento está llegando despacio, pues entiende que las cosas buenas toman su tiempo y que hay que hacer muchos sacrificios en el camino.

Su entrada a los medios llega mientras estudiaba la carrera de comunicación social. Tras graduarse de la Universidad Católica de Santo Domingo, crece su deseo en permanecer en los medios de comunicación. María Angélica cuenta que participó en dos reality que buscaban talentos, y aunque en ninguno ganó afirma que fueron una gran experiencia que le aportaron conocimientos básicos.

Ahora se estrena como protagonista de en la obra “Amada de la noche”, que se estrena el próximo 21 de junio. Conversamos con ella sobre este nuevo proyecto.

—¿Cómo te sientes con el papel de Amada?

Para mí es un honor ser parte de esta producción, sobre todo por el mensaje que esta obra lleva. “Amada de la noche” es un proyecto que es una especie de melodrama, una obra de suspenso. Es la historia de una locutora de radio que tiene un programa muy controversial en el que lee el futuro a sus oyentes, y de cómo esta mujer incide en la vida de ellos, y que yo también sea locutora, tiene un peso porque uno sabe la responsabilidad de tener un micrófono en frente de uno y cómo impacta en la vida de las personas.

—Formas parte de una nueva generación de talentos. ¿Te ha costado mucho?

Yo he hecho la fila sin desesperarme, por eso me siento súper bien, porque siento que represento a una generación de jóvenes que tienen el sueño de ser parte de los medios de comunicación, pero también a un género, porque me siento bien que las mujeres se puedan sentir respaldadas, que hay alguien que la está representando. Ha sido un trabajo arduo, si desesperación. He visto personas que se han vendido en el camino, que se han rendido y se han ido con el primer postor porque le han vendido un sueño y han dejado de ser lo que ellos y ellas realmente son

—Actualmente se vive de crear controversias para general contenido y buscar sonido. ¿Qué crees de este recurso?

Pasa que cuando fuerzas tanto algo, aunque se vuelva virar a la larga se cae. Los miércoles hago unos videos que se llaman “Miércoles equilibrio de la semana” en mis redes. Surgió de una manera muy orgánica por algo que un seguidor me dijo atacándome por el tema del sobrepeso y yo hice un video muy gracioso diciéndole que yo tengo un espejo en mi casa. De ahí comenzó a surgir estos videos súper orgánicos. Yo dije qué bien que algo se haga viral sin tener que llegar a ser controversial de manera negativa, sino de forma positiva. Pienso que las controversias se caen en el tiempo, son efímeras. Gracias a Dios no he tenido que recurrir a ese recurso para que la gente sepa de mi trabajo. Al final creo que lo peor es cuando los medios se hacen eco de estas situaciones tan vacías que al final no aportan en ningún sentido.

—¿Qué piensas deben hacer los nuevos talentos para consolidarse?

Pienso que lo que te da la permanencia con el tiempo es la disciplina y la constancia. Cuando tu asumes con responsabilidad un proyecto la gente se queda con tu cara fresca.