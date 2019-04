$!Mariel Guerrero explota contra detractores: “Voy a seguir subiendo fotos en traje de baño”

La comunicadora Mariel Guerrero respondió a quienes le critican en redes sociales, asegurando que ahora sube fotos en trajes de baño porque se operó para perder peso.

“Si yo no voy a la playa es lógico que no suba traje de baño... Si yo no iba a la playa no hay forma de que aparecieran fotos. Antes de operarme ahí están todas las fotos mías en trajes de baño”, aseguró, y cuestionó en un video con un filtro que impedía ver su molestia: ¿Con qué base ustedes siguen diciendo que yo sólo subo fotos ahora?

Dijo que no es una mujer con complejos. “Yo conozco muchísima gente flaca, fisiculturista que no sube fotos en trajes de baño, que no siquiera se miran al espejo por complejos”, sentenció.

Guerrero lanzó en 2014 la campaña #YoMeAmo, enfocada en el respeto a la diversidad, motivación, amor propio, salud integral y anti bullying.

Según sus palabras la campaña ha estado enfocada en la mujer en general que necesita apoyo en temas de autoestima, salud mental, el peso, desórdenes alimenticios y depresión.

Con ella busca llevar un mensaje de inclusión y empoderar a mujeres sobre la aceptación de su apariencia física primero, para luego buscar la salud integral; reafirmando su auto-confianza y que se sientan fortalecidas para enfrentar cualquier obstáculo.

La mayor crítica a Guerrero está fundamentada en que, supuestamente ella pedía a las mujeres aceptarse con sus medidas, pero ella no lo hacía, operándose para lograr su peso ideal.