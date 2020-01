$!Mariela Encarnación confirma el fallecimiento de su padre

Las causas del su fallecimiento aún no han sido dadas a conocer. Pero se supo que falleció el martes 31 del 2019. La presentadora acudió a sus redes para despedirlo con un emotivo mensaje junto con fotos en los que compartieron momentos especiales.

“¿Y ahora como aprendo a vivir sin ti amor de mi vida? Cómo logro volver a sonreír si no me ensañaste hacerlo tras tu partida? Mi hombre de campo, cuanto me marcó tu humildad genuina. Fuiste el esposo perfecto, contigo mami se sacó la lotería. Como padre supiste manejar esa línea fina entre consentir con amor y establecer disciplina. Como amigo no necesitaste redes sociales para tener tantos amigos reales como los que tenías. Gracias por guiarme en mi carrera con principios y valores hasta alcanzar un sueño profesional que te arrancó muchas sonrisas”, afirmó.