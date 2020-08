$!Mark B y Tueska reaccionan a los comentarios de Amelia Alcántara, que llevaron a su suspensión

A este post, Tueska respondió: "vamos con toda Mark B, la gente anda mal de la cabeza y nosotros no le vamos a bajar ni un poquito".

Sobre la alusión de Alcántara a su relación amorosa, el exponente urbano subió un video a su cuenta de Instagram, donde se le ve sorprender a su amada a propósito de su séptimo aniversario como pareja.

"Aunque existan personas que envidien lo nuestro no dejare que nadie se interponga... Has estado conmigo desde antes que existiera todo lo bueno y lo malo que trae la “Fama” me da igual perderlo todo pero no a ti", escribió como leyenda del audiovisual.

Lo que dijo Amelia

En su última intervención en el programa Amelia expresó que Mark B se había “azarao” luego de casarse con su esposa. También la emprendió contra una colaboración que el artista hizo con la cantante Tueska, de quien dijo nunca se ha pegado y que cuando hay puesto un tema de ella a sonar ha sido porque ha pagado.

A todo esto, Alcántara reaccionó sorprendida de la suspensión que fue objeto. “Me suspende Santiago Matías del programa porque hable mal de Mark B lo cual es injusto ser suspendida por mi opinión. Nunca pensé esto de usted”.