$!Miembros de Aventura se disfrazan de ellos mismos en Halloween, van a una discoteca y no los reconocen

Cada año Romeo Santos sorprende con sus creativos disfraces de Halloween. Sin embargo, este año ha ido un poco más allá. El cantautor estadounidense se disfrazó de él mismo. Junto a sus excompañeros del Grupo Aventura, Max, Lenny y Henry, el cantante retó a sus seguidores y salió vestido con uno de sus compañeros con característicos looks durante su tiempo en Aventura, y no fueron reconocido.

“Tres meses haciendo estas caretas, ¡tres meses!, pero yo no me voy a poner la careta mía porque no quiero que la gente empiece a percibir, así se mueve Romeo, así él camina... usaré la careta de Max”, expresó el bachatero mientras se probaba su careta y luego la de su compañero Max.

Con caretas, guitarra y bajo inflables, y vestimenta característica de cada uno, los cuatros ex integrantes de Aventura asistieron a una fiesta de disfraces donde cantaron a ritmo de aventura y la gente empezó a tomarse fotos con ellos sin saber que en realidad se trataba de los famosos bachateros.

Cierran su gira de conciertos en República Dominicana

Santos anunció que la gira que lleva junto a sus excompañeros del grupo Aventura denominada “Inmortal” terminará en la República Dominicana.

Fue a través de sus redes sociales, donde el bachatero, quien desde hace unos días está en el país, informó del concierto. “Tenía un compromiso con mis compañeros de Aventura. Ahora los cuatro tenemos un compromiso con el país que nos vio crecer. The Final Stop”, anunció Santos en sus redes sociales.

En su visita al país, a Romeo se le ha visto visitar a unas niñas siamesas y al emblemático bachatero Blas Durán.

Aventura, fundada en el Bronx de Nueva York a comienzos de la década de 1990, empezó a calentar motores a principios de año con su nuevo sencillo “Inmortal”. La pieza debutó en quinto puesto de la lista Hot Latin Songs de Billboard y fue nombrada la canción tropical del año de Billboard, además de pasar el récord de 18 semanas en el primer puesto de la lista tropical.