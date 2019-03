$!Milagros Germán regresa con Chévere Nights

“Hemos cambiado de nombre en más de una ocasión, pero decidimos volver con Chévere Nights los domingos. Pensamos cambiarlo porque no queríamos someterlo a una entrega semanal, pero las ideas que fluían nos daban Chévere Nigths . Se mantendrá el nombre y el elenco que nos ha acompañado”, reseñó Germán.

Aunque se reservó detalles de la producción, manifestó que los preparativos no le han dado tregua.

“Nosotros vamos con el mismo elenco. Eso que se está hablando de que Cheddy García va para mi programa es mentira. Se queda todo mi equipo. Y si no hay ningún contratiempo, estaremos en el aire el próximo domingo 24 de este mes”, avanzó.

En declaraciones ofrecidas a DL, La Diva indicó que lo primero que quería dejar en claro es que no es cierto que haya contratado a nuevo personal.

Lo que representa

Salir de la televisión diaria a la semanal le ha dislocado un poco la vida a Milagros. Sin embargo, está entusiasmada.

“Estamos haciendo algunos reajustes para asumir este nuevo reto en la televisión con un concepto que se propone mantener una propuesta de variedad, pero también con la actualidad y contenido social que hemos pensado. Nos estamos preparando con mucha presión y me ha coincidido con lo que estoy haciendo para Premios Soberano. Pero lo peor de todo esto ha sido acostumbrarme a noches muy largas, sin estar ocupada, sin Chévere Nights... no sabía que esto me iba a dar tan duro. Es una rutina completamente nueva”, sostuvo al comentar que Omar Martí está trabajando en la nueva escenografía.