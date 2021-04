Milagros Germán: “Soy una persona aburridamente simple”

—¿Lo mejor que te ha pasado esta semana? Hacer un recuento de la vida de mis hijos de niños, a propósito del matrimonio de uno de ellos, Álvaro.

—¿Cómo te ha cambiado la vida esta nueva posición?

Honestamente, me la ha puesto al revés de como la vivía. Ahora soy diurna y antes era Chévere Nights!

—¿Por qué diste el paso al mundo gubernamental?

Por fe en un hombre llamado Luis Abinader.

—¿Recuerdas cuál fue la primera decision que tomaste nada más jurar tu cargo?

Cambiar las botellitas de agua de plástico de la dirección.

—¿Crees que eres buena jefa?

La mejor, jajajajajajajaja. Pregunta a mis colaboradores.

—¿Eres de las que le gusta que su equipo le diga las cosas a la franca?

A la franca.

s con los oportunistas que suelen acercarse desde que uno está en el poder? Creo que la gente se ha dado cuenta de que este no es el gobierno de los oportunistas. El que llegue aquí, si no va a trabajar para servir no s

—¿Tu peor defecto para este trabajo?

Creo que soy muy aprensiva. Me cuesta confiar en mí misma.

—¿Y tu mayor virtud?

Mi experiencia de años en la comunicación. Me hace sentir cómoda y tomar decisiones con rapidez.

—¿Cómo lidias con las críticas en las redes?

No tengo tiempo de leer muchas críticas, ni buenas ni malas.

—¿Es Milagros excéntrica con algo?

Definitivamente no. Soy una persona aburridamente simple.

—¿Qué estás leyendo?

Un libro que me regaló una amiga periodista, se llama “La acción de los medios”.

—¿Tu plan perfecto de fin de semana?

¡¡Sajoma por la pista!!

—¿El último capricho que te has dado?

¡¡Sajoma por la pista!! Ya no puedo ir las veces que quiero.

—¿A qué serie estás enganchada?

A una serie que se llama Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República Dominicana.

—El emoji que más usas...