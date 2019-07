$!Miralba Ruiz habla sobre insulto de Roberto Cavada a empleado

La comunicadora Miralba Ruiz justificó la reacción del “Hombre Noticias”, Roberto Cavada, por un problema con el teleprónter que derivó en un fuerte insulto hacia un empleado durante la emisión en vivo de Telenoticias en Telesistema canal 11. La palabra que él usó fue “animal”.

En su cuenta de Twitter, Miralba Ruiz ha estado haciendo una serie de tuits la noche de este martes afirmando entender la situación de Cavada, tomando como referencia que cuando hay un fallo en una transmisión en vivo el problema recae en el “talento”.

“A raíz de lo sucedido anoche con @rcavada en el noticiero... Cuando en cadena de producción de contenido, alguien no hace su trabajo bien, todo explota en último eslabón de la cadena: el talento. Lamentablemente el público no se entera. Los talentos cargamos con esas fallas”, escribió la también locutora.

De inmediato iniciaron las opiniones a favor y en contra, a lo que Miralba respondió que debió manejarlo diferente, “pero comprendo su frustración”.

Agregó: “La TV en vivo requiere de una sincronía milimétrica... todo el equipo debe entender el compromiso de calidad que merece la audiencia”, y sostuvo que Cavada debe emitir una disculpa pública.

Lo sucedido entre Cavada y el técnico se originó porque al leer en el teleprónter una información y percatarse que el titulador no seguía sus expresiones, expresó alterado: “Al señor de la tituladora que es un animal (el del teleprónter), que es un animal y no me está viendo. Usted pone en cola lo que yo estoy haciendo para yo terminar de leerlo en el teleprónter, si usted quiere, si no se va para su casa”, sentenció el comunicador en un video del que se hizo eco Cachicha.com en su página web.

En las redes se comenta que la Unión de Trabajadores de la Prensa se unirían mañana miércoles a partir de las 8:00 p.m. en protesta contra el comunicador cubano.

Es la segunda vez que el cubano se ve envuelto en un conflicto por insultar a alguien. A principio de mes el estalló en su Twitter contra el comunicador que tiene un espacio en Teleradio América Alfredo de la Cruz, quien primero cuestionó la objetividad de Cavada.