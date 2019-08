$!Miss Panamá se burla de Miss República Dominicana, y recibe fuertes críticas

Mehr aseguró que la publicación fue un “mal entendido”.

Se disculpa Miss Panamá Universo 2019. Eliezer, de 22 años, colgó en sus ‘stories’ de Instagram.

Los panameños han pedido la renuncia de la reina, considerando una falta de ética y respeto los comentarios.

Clauvid no se ha referido aún sobre el suceso.

“Soy panameño. Que pena con RD que somos países tan hermanos...bueno esta mujer no nos representa en lo absoluto puesto que es Hindú. Segundo que no mereció ganar no fue del agrado de muchos, tercero quizás el jurado se dejó llevar por que ella se jacta de hablar varios idiomas coloquialmente...El jurado pensó que escogería una lumbrera y hoy con sus acciones tira por el piso esa oportunidad de ser Miss Panamá. Ya vimos como contesto a las criticas por su elección, sin pensar la odié. Dios le tiene preparado su merecido. Si ella misma sabe que no quedará ni entre las 50. Y RD es como Yaritza Reyes que le cayó la boca a muchos. Que vergüenza con RD, mis disculpas a nombre de esta desubicada y en nombre de Panamá, escribió un usuario de Instagram panameño.