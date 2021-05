$!Miss Puerto Rico confiesa que le rompieron su vestido para la final de Miss Universo

Miss Puerto Rico, Estefanía Soto siempre fue una de las favoritas para la corona de Miss Universo de este año. De hecho, a muchos ( y a ella también) les sorprendió que no llegara al Top 5 de candidatas, pese a su buen desempeño.

A una semana del concurso que sigue dando de qué hablar, la joven, quien fue una de las 10 chicas finalistas, contó un percance que le sucedió durante el certamen, que pudo incidir en su pasarela, pero que la boricua supo manejar.

La joven confesó en una entrevista que el vestido verde que usó en la preliminar le faltaba una pieza.

“Estefanía pudo confirmar al noticiero que en efecto le vandalizaron el traje de noche que utilizó durante la preliminar, el traje de Eclíptica verde con el cual deslumbró a todos”, dijo la periodista Aixa Vázquez.

“En el caso de ella pudieron arreglarlo porque no le cortaron el vestido, fue una pieza que llevaba el vestido que al parecer se rompió. Ella asegura que no se pudo haber roto por accidente (...). Aun así, eso no impidió que ella saliera esplendorosa la noche de la preliminar”, sostuvo la periodista.

La boricua aseguró que no fue la única perjudicada de esa manera puesto que otras de sus compañeras también tuvieron problemas con sus vestidos para la noche final.

Soto se mostró sorprendida al ver que no entró al Top 5 de la noche final: “Fue una sorpresa, yo me preparé muchísimo y tenía muchísimo entusiasmo de poder llegar a esa parte de dar a conocer mi mensaje, mis pensamientos (...). Fue una sorpresa y un poquito de decepción, pero estoy contenta hice todo lo que estaba en mis manos, todo lo que tenía en mi control”.