$!Miss Universo busca nueva reina este domingo

Los concursos de bellezas han perdido la popularidad de antaño. Sin embargo, Miss Universo sigue siendo el concurso más importante y la corona más codiciada.

Las ganadoras de este concurso durante un año viajan por el mundo y utilizan el reinado como plataforma para dar el salto a otras áreas del mundo del espectáculo.

Cada país participante desea que su candidata gane, y República Dominicana. La alegría que generó a toda la nación la victoria de Amelia Vega en el año 2003, primera y única Miss Universo dominicana, es difícil de olvidar. Desde entonces el país ha estado cerca de la corona, sin embargo no se ha logrado la anhelada victoria.

El certamen de Miss República Dominicana en los últimos años ha estado sumergido en controversias por la selección de las ganadoras. Este año no ha sido la excepción. La elección de Clauvid Dáli causó revuelo en las redes sociales y no en el aspecto más positivo.

Dáli en esa ocasión confesó a DL que desea ganar el respaldo de los dominicanos y representarnos dignamente en el certamen más importante de los circuitos de belleza, como lo es Miss Universo. “Me trae mucha confianza y seguridad que a nivel internacional he sido bien recibida. Allá no se fijan en color de piel, ni en razas, sino en el potencial que tenga una joven. Me han chocado las críticas, pero cuando yo me enfoco en mi trabajo todo se soluciona”.