$!Miss Universo desmonta los bulos sobre vida privada

Y en diálogo con People en español, la Miss Universo abordó esa controversia y no solo negó que esté casada, sino que explicó que la fotografía de la polémica, formó parte de una campaña de turismo realizada en su estado natal de Chihuahua, donde personificó a una novia.

“No existe esa duda en mi mente, ni siquiera he tocado ese tema con ellos. Luego salió que yo era hija de ‘Chabelo’... que estaba casada”, agregó la también ingeniera.

Ante la duda, Andrea Meza respondió entre risas que sí escuchó del tema y aclaró que no tiene “idea de dónde viene este chisme”, pues ella tiene claro quiénes son sus padres biológicos: Santiago Meza y Alma Carmona.

“Para nada. Esas fotos fueron hechas hace años cuando aún no era conocida y ni siquiera había participado en ningún concurso de belleza. Las hicimos con Jorge [Sanz], un amigo de mis amigas y mi hermana, como parte de una campaña para apoyar una zona turística en México, Barrancas del Cobre”, comentó la reina. “Las tomamos para darle promoción a la región. Pero más allá de eso no hay nada. Fue una sesión de fotos nada más”.

Según algunos medios la joven está iniciando una relación amorosa con el tiktoker Ryan Antonio. Cuando hace unos días cuestionaron a Meza sobre la relación que mantiene con Antonio, respondió: “Esa es una pregunta muy complicada. Lo que te voy a decir es que nos conocimos a través de las redes sociales, hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y hemos estado saliendo”.

Cirugías. Lo que no desmintió fue la noticia de que tiene algunos retoques, que no están prohibidos por la organización del concurso y que de hecho son muy comunes en el proceso de preparación de las reinas de belleza. Varias son las páginas de farándula mexicana en Instagran que destacan que la ganadora de Miss Universo 2021, no siempre tuvo el mismo estilo que ahora posee, señalan que, al menos, tiene dos cirugías en el rostro. Aseguran que se realizó una cirugía de nariz y de mentón.

Sobre ella

La joven, que se coronó como Miss Universo el 16 de mayo de 2021, nació en Chihuahua, México, y tiene 26 años; además, se describe como una ingeniera de software, vegana, activista contra la violencia de género y embajadora de turismo en su ciudad.

Para Meza esté triunfo no ha sido todo miel sobre hojuelas, como se dice de forma coloquial, pues ha tenido que lidiar con los ataques de varias comunidades, el más sonado fue el que sufrió por parte de los peruanos, quienes aseguran que su representante debió ser la galardonada.