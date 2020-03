Momento en el que infectólogo confiesa en TV que podría tener coronavirus

Tras agotar un periplo por varios programas de televisión, finalmente, el infectólogo Héctor Balcácer, hizo público que dio positivo al COVID-19.

Antes de eso, el profesional de la salud, bromeó con los presentadores del programa Esta Mañana En Vivo, que no sabía si se era positivo al virus, pues se haría la prueba al salir del espacio que se transmitía en vivo por el canal de cable EnTelevisión.

Como muestra el video, el anuncio se produjo ante una pregunta directa del periodista Fernando Ramírez, que le ve con síntomas de congestión nasal y nota que tose en un par de ocasiones. ¿Usted tiene coronavirus? La respuesta dejó helados al periodista y su compañera que no daban crédito.

El medico Héctor Balcácer dijo a través de un video en sus redes sociales que al momento en que realizó varias entrevistas en distintos medios de comunicación, aún no sabía que tenía Coronavirus (Covid-19) y que todavía no se había sometido a una prueba.

“Tuve presencia en dos programas en horas de la mañana y tenía pautado a asistir a tres programas más, los cuales suspendí porque cuando salía de uno de los programas me sentí con escalofríos razón por la cual opté por llamar a uno de los laboratorios privados, quienes gentilmente dado que me conocen me hicieron el favor de tomarme la muestra en el hogar”, explica Bálcacer en un video publicado en sus redes sociales.