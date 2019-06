$!Mozart La Para explica por qué se tatuó un cuervo

El artista urbano Mozart La Para decidió taparse el tatuaje con el nombre de su exesposa en la espalda y las redes explotaron, principalmente porque ayer martes 4 de junio cuando se filtró la fotografía, era el cumpleaños de Alexandra Hatcu, con quien estuvo casado por 10 años y de cuya relación nació Charlotte.

En un video en vivo que realizó el intérprete de “Pa’ gozar” explicó la razón de sustituir el tatuaje anterior con un cuervo.

“Mi gente eso es una chamaquitada. Busquen ahora mismo en Google ‘tapar tatuajes’ y le aparecen cuervos, monos, caballos... De todos los que me mostraron me hice ese, ¿saben porqué? porque me gustó. Me gustaron los detalles de las alas, como se veían, habían otros cuervos de otra forma, les dije: ‘ponme ese, porque en la espalda las alas se ven bien y me queda bonito”, detalló el artista en el vídeo.

Negó que se haya hecho el tatuaje en el día de cumpleaños de su ex. Afirmó que se sustituyó el tatuaje el jueves pasado y que no fue en República Dominicana.

Dejó claro que la foto la filtraron con el fin de hacer daño.

“Cuando tú te haces un tatuaje con el nombre de una persona es porque en ese momento tú piensas que vas a durar toda la vida, pero cuando ves que se acaba, se quita, porque esa es mi piel y con mi piel yo hago lo que me dé la gana”, señaló.

De paso, arremetió contra los haters de las redes sociales. “Los que llegan con comentarios negativos y de cuentas falsas porque no se atreven a dar la cara simplemente los bloqueo. Prefiero tener un seguidor menos, o mejor dicho, un dañino menos”.

Mozart tiene un noviazgo con la actriz Dalisa Alegría.

Mira el vídeo arriba.