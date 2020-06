$!Mozart La Para rompe el silencio sobre supuesto hijo con bailarina de Telemicro

Esta semana ante los constantes mensajes de los usuarios de Instagram, el cantante urbano se vio precisado a reaccionar y no lo hizo de la forma más sosegada.

Desde hace unos días en las redes sociales viene circulando el rumor de un supuesto hijo que tendría el cantante urbano Mozart La Para con una bailarina de Grupos de medios Telemicro. Sin embargo, el cantante y su actual pareja Dalisa Alegría no le dieron mucha importancia limitándose a hacer un brindis a la salud de “su hijo el bailarín”.

“Fue que me pidió una foto, como cualquier gente me pide una foto. Pero ya me harté de que la gente quiera hacer película conmigo”.

“Veo que el tema se esta yendo lejos... por qué? Porque me mandaron una entrevista en estos días y vi que no dijo que no era mentiras; entonces, eso entiendo que es buscando sonido”.

Alterado por los comentarios utilizó fuertes epítetos en contra de los denominados haters que le cuestionaban por el divorcio con su expareja Alexandra Hatcu.