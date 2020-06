$!Nabila Tapia asegura se inyectó biopolímeros por complacer a Don Miguelo

"Ojalá que mi testimonio pueda servir para que muchas jóvenes entiendan que algunos procedimientos estéticos son de alto riesgo y que tienen consecuencias terribles. Contar mi historia, mostrar mis cicatrices, me hace más fuerte, más mujer. El tiempo De Dios es perfecto, y confío que en grandes cosas vienen para aquellos que nunca se rinden".

Con este texto al pie del audiovisual que reveló su calvario, la exreina de belleza y concursante de Nuestra Belleza Latina Nabila Tapia abrió su corazón sobre las terribles consecuencias que sufrió tras inyectarse biopolímeros.

En una conversación con Jomary Goizo para el programa “Sal y Pimienta” de Univisión, Nabila aseguró que no tomó la decisión de inyectarse los glúteos por ella, sino por complacer a su entonces pareja y padre de su hijo, el cantante urbano Don Miguelo.

"Fue una inmadurez e ignorancia, porque cuando iba a cometer esa locura consulté algunas clínicas. Y todo el mundo me decía: no hagas eso, no lo necesitas. Ni siquiera era por mí misma que lo deseaba si no por complacer al papá de mi hija”.

“Tengo tres cirugías que (casi) me han costado la vida. En la penúltima yo duré casi 15 días interna pasándome sangre y hierro vía intravenosa”, relató Tapia.