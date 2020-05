Nashla Bogaert sobre Hony Estrella: "Nosotras no tenemos ningún conflicto"

Las comunicadoras Nashla Bogaert y Hony Estrella encendieron las redes sociales en un intercambio de opiniones que los fanáticos interpretaron como una ‘guerra de indirectas’.

Nashla Bogaert rompió el silencio en una entrevista virtual para “Esta noche Mariasela” descartando problemas con su compañera de labores por muchos años en “Divertido con Jochy” y “Ahora es”.

“Nosotras no tenemos ningún conflicto. De hecho, crecimos juntas (En Divertido con Jochy), nos admiramos, nos queremos, seguimos nuestras carreras y nunca hemos necesitado ningún tipo de roce para llamar la atención. Nosotras no somos de crear problemas”, precisó.

Nashla ha sorprendido con sus dotes para bailar en la plataforma Tik Tok, al tiempo en que Hony, haciéndose eco de una portada de la revista Marie Claire de una enfermera con la cara marcada por el uso de mascarillas y el título “Las verdaderas influencers” se cuestionó que en estos momentos de crisis por el COVID-19 muchos prefieran bailar en Tik Tok.

“Nunca catalogué el mensaje de su Instagram como un mensaje hacia mí porque incluso nosotras compartimos amistad con gente que también lo está haciendo, que también está bailando”, respondió Nashla.

La actriz defendió bailar porque, según sus palabras, es una manera de drenar toda la tensión y que el confinamiento en casa que sea un poquito más aliviado para “a través del entretenimiento motivar a otros a que busquen algo para pasarla bien”.

Al ser cuestionada por Mariasela Álvarez de si habían conversado luego de los cruces de palabras en Instagram, Nashla respondió que hablaron por teléfono.

El productor David Maler, esposo de Bogaert, aseguró que bailar ha sido terapéutico para ella. “Veo la diferencia en ella antes de bailar y después. Es otra persona”, indicó.

La controversia en las redes

“En algún momento este país entenderá?, Sii tal vez!, media isla con ínfulas de país, mientras el pueblo se cae a pedazos yo me pongo a bailar y el pueblo me aplaude?? OK Estoy entendiendo!!! Se mueren las personas y yo salgo a dar pelo y el pueblo lo disfruta??? OK este es el camino correcto .... Bravo al que lo haga Jesu!! Que vacío!! Pan y circo, para la república!!!! Venga !!! No ombe no, no me fuña tu a mi!”, escribió Hony Estrella al pie de la portada de la revista Marie Claire que compartió en su cuenta de Instagram.

Horas después, en el Día Internacional de la Danza este miércoles 29 de abril, Nashla compartió un artículo sobre las bondades de bailar, lo que de inmediato fue calificado como una ‘puya’. “Bailar: Remedio para la adversidad, maravilloso artículo de @pandorard, para hoy, el Día Internacional de la Danza que demuestra la poderosa terapia de bailar. Por qué bailamos, qué nos regala, léelo, será de mucho provecho”.

Acto seguido un seguidor taguea a Hony en un comentario invitándola a bailar un poquito o ir más allá y unirse a la fiebre de Tik Tok, propuesta que fue rechazada con una respuesta contundente: “No more, prefiero salir a llevar comida”, escribió con emoticonos de corazones.

Pero Nashla le respondió: “Se pueden hacer ambas cosas”, con un corazón incluido.

En otra publicación Hony Estrella compartió varias imágenes llevando ayudas a personas vulnerables en seis comunidades junto a la fundación Save The Children RD.

Hasta el momento Hony no ha dado declaraciones al respecto, pero mientras tanto Nashla aclaró que no hay ningún problema.