Nelson Javier: “Debo informar que me amputaron el pie derecho”

El veterano comunicador Nelson Javier (el Cocodrilo) habló de la cirugía a la que fue sometido, donde le amputaron el pie derecho.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el veterano productor aclaró que su estado de salud es estable.

“Saludos, quiero informar que mi estado de salud es estable gracias a Dios y a ustedes por sus oraciones. Lamentablemente debo informar que me amputaron el pie de derecho (NO LA PIERNA) utilizaré una prótesis que me permitirá caminar normal y como si nada hubiese pasado. Buscamos mejor calidad de vida y lo estamos consiguiendo. ¡Estamos bien! Gracias por sus mensajes. Todavía queda Cocodrilo”, fue su mensaje.